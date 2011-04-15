Российский рынок перешел в режим осторожных торгов

В четверг российский рынок не смог развить отскок, несмотря на относительно неплохой внешний фон, где европейские площадки умеренно подросли, а индексы Уолл-стрит отметили четвертую сессию подъема подряд. Отчасти росту нашего рынка помешала неспособность котировок нефти показать внятное восстановление. Brent так и не нашла в себе силы пробить локальное сопротивление 56,50 долларов за баррель и откатилась. По итогам сессии индекс МосБиржи и РТС просели на 0,56% и 1,35% соответственно.



Рубль тоже подешевел к бивалютной корзине. Доллар вернулся выше уровня 63 руб. и забуксовал в районе 63,30 руб., где расположена 100-дневная скользящая средняя. По сути, тот факт, что наша валюта не смогла продолжить восстановление, вполне уместен. Во-первых, доллар продолжает пользоваться спросом и чувствует себя довольно уверенно на форексе. Во-вторых, нефть после невнятных попыток роста снова ушла в минус – участники рынка негативно восприняли отсутствие решения технического комитета ОПЕК+ по сокращению добычи. К слову, сегодня стало известно, что Россия даст свой окончательный ответ на следующе неделе. Это означает, что неопределенность на рынке сохранится, что не способствует росту цен.



В-третьих, игроки осторожничают в преддверии решения Банка России. Учитывая замедление инфляции, есть вероятность снижения ставки на сегодняшнем заседании. Теоретически это негативный фактор для «россиянина». И наконец, участники рынка не исключают, что сегодняшний отчет по рынку труда США покажет сильные результаты и придаст доллару дополнительный бычий импульс по всему спектру рынка. Так, учитывая все эти факторы, а также признаки угасания интереса к риску – азиатские фондовые площадки просели на утренних торгах в пятницу – можно предположить, что и фондовые индексы РФ, и рубль останутся под давлением в последний торговый день недели.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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