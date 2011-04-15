Рынок нефти в подвешенном состоянии

Покупателей на рынке нефти надолго не хватило – снова натолкнувшись на зону 56,50 долларов за баррель, Brent откатилась и сейчас тестирует уровень 55 долларов, отыгрывая свежий негатив в сырьевом сегменте. Эффект от снижения пошлин Китаем на ряд американских товаров оказался кратковременным. Участников рынка по-прежнему волнуют перспективы спрос на фоне распространения китайского вируса.



Негатива добавила неопределенность вокруг решения технического комитета ОПЕК+, который порекомендовал дополнительное ограничение добычи на 600 тыс. баррелей в день. При этом Россия заявила, что пока не готова дать коллегам свой ответ и вынесет окончательный вердикт о своем участии в инициативе на следующей неделе. Это означает, что в ближайшие дни рынок будет находиться в подвешенном состоянии, что не позволяет говорить о восстановлении цен. Впрочем, даже если все участники группы договорятся о сокращении производства на 600 тыс. баррелей, это вряд ли вызовет подъем котировок, поскольку инвесторы уже отыграли такой сценарий.



Еще одним фактором риска для Brent в ближайшей перспективе является потенциальное укрепление доллара на сегодняшней статистике по американскому рынку труда. Таким образом, угроза падения к новым минимумам сохраняется, а значит, уровень 54 доллара за баррель может снова превратиться в сопротивление. Негатива может добавить отчет Baker Hughes, если отразит рост буровой активности в США.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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