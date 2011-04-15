Волатильность на мировых рынках сохраняет низкий «спрос на риск»

В пятницу высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в минусе. Продолжилось снижение по акциям Магнита (MGNT, -2.0%), ранее сообщившего о падении годовой чистой прибыли и EBITDA ниже прогнозов. Коррекция вниз наблюдалась и в нефтегазовом секторе – недавние высказывания представителей стран ОПЕК+ поставили под сомнение возможность скорого принятия решения о внеочередном сокращении добычи. В итоге Роснефть (ROSN) подешевела на 2.5%, Новатэк (NVTK) – на 2.3%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.8%, Транснефть (TNRFP) – на 1.6%, Татнефть (TATN) – на 1.4%.



Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, Электроцинк (ELTZ) подешевел на 3.8%, Томская распределительная компания (TORS) – на 3.2%, ЧТПЗ (CHEP) – на 2.7%, Рязаньэнергосбыт (RZSB) – на 2.6%.



Фондовые индексы США понизились на 0.5% - 0.9%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном минусе, по азиатским индексам наблюдаются разнонаправленные изменения.



В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1500 пунктов по индексу РТС. Опасения, связанные с распространением коронавируса в Китае, постепенно смягчаются, но волатильность на мировых рынках в целом по-прежнему заставляет говорить о сохранении низкого «спроса на риск». На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи уровня 64.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.