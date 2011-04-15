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10.02.2020

Коррекция на российском рынке продолжится

Неделя завершилась снижением. Индекс Московской биржи откатился на уровень начала года. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции Polymetal (+2,39%). Аутсайдерами стали акции Роснефти (-2,52%), поводом стала новость о возможных американских санкциях. Пара USD/RUB поднялась выше отметки 64, пробив наверх 200-дневную скользящую среднюю.

Банк России снизил ключевую ставку до 6%. Основной причиной стал спад инфляции. Регулятор, по-прежнему, полагает, что в краткосрочном плане дезинфляционные риски перевешивают проинфляционные. Поэтому ЦБ не исключает дальнейшее снижение ставки на одном из ближайших заседаний. Макропрогноз на трехлетний период не претерпел существенных изменений, при этом в целом остался достаточно консервативным в отношении цены на нефть, показателей внешней торговли. Однако рост ВВП, по расчетам ЦБ, должен достичь 3% в 2022 году. Реакция рыка оказалось слабой, рубль продолжил падение на фоне снижения цены на нефть. Регулятор не упомянул влияния событий в КНР на российскую экономику. Мы полагаем, что, снизив ставку сейчас, ЦБ сделал рубль более уязвимым к спекулятивной атаке со стороны керри-трейдеров в краткосрочном периоде, поскольку они могут воспользоваться снижением ставок как возможностью сыграть на ослаблении рубля.

Торговая идея: НОВАТЭК (-2,33%). Покупка, ТР 1200 руб. Мы полагаем, что котировки отыграли снижение цен на газ и другие новости, которые недавно появились на лентах агентств. Акции потеряли 25% от максимума и торгуются вблизи минимумов за год. Вероятен технический отскок в диапазон 1150-1200 рублей.

Ожидаем продолжения коррекции. Рынок будет реагировать на динамику на зарубежных сырьевых и фондовых площадках. Техническая картина указывает на вероятность скорого достижения индексом Мосбиржи отметки 3000 пунктов. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,5-64,50.



Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»




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