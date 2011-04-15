ЦБ поддержал российские акции

Российский рынок в пятницу вновь выглядел слабо, потеряв 0,3% по Индексу Мосбиржи. Впрочем, во второй половине дня начались покупки, которые можно объяснить закрытием шортов перед выходными и неожиданно мягкой риторикой Банка России.



Регулятор снизил процентную ставку на 0,25 п.п. – это было в целом ожидаемо и заложено в котировки, но все-таки сомнения оставались. В последние дни рубль торговался очень волатильно, и нельзя было исключать, что решение о снижении ставки могло быть отложено. Более того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о высокой вероятности еще одного снижения ставки в конце марта.



В таких условиях можно ожидать дальнейшего перетока капитала из облигаций на рынок акций, прежде всего в дивидендные бумаги. Этот денежный поток будет поддерживать отечественный рынок в целом, ограничивая снижение и приводя к быстрому выкупу просадок.



В целом же ситуация не очень радостная. По-прежнему главным тормозом для возобновления роста Индекса Мосбиржи является дешевая нефть, которая провоцирует отток западного капитала из рублевых активов.



В отсутствии ясности относительно позиции России по вопросу снижения уровня добычи странами ОПЕК+, нефть консолидируется под отметкой 55 долларов за баррель. Ее возврат в район 60 долларов можно ждать лишь при увеличении потребления нефти Китаем. В случае же появления новых негативных поводов нефть вполне может сходить под отметку 53.



Внешний фон перед открытием российского рынка складывается нейтральным: небольшое снижение нефти компенсируется столь же незначительным ростом американских фьючерсов.



Лучше рынка обещает быть «Норильский Никель», который утром отыграет рост мировых цен на никель более чем на процент.



Начались подвижки вокруг зависшего проекта «Северный поток 2». СМИ сообщили, что способное завершить проект судно «Академик Черский» отправилось их Находки в Сингапур, где пройдет дооборудование. Эта новость поддержит акции «Газпрома», но о восстановлении бумаги говорить пока рано – Штаты грозят новыми санкциями в отношении инвесторов проекта и покупателей газа из новой трубы.



Позитивно смотрим и на Сбербанк, который так и не стал пробивать поддержку 252 руб. Целью роста бумаг является район 263 руб.



Рубль в пятницу вновь рухнул, потеряв к доллару более процента и завершив неделю над отметкой 64. Сопротивлением для пары доллар-рубль является уровень 64,4. Но с утра мы не видим причин для дальнейшего обесценивания российской валюты. Скорее всего, рубль попробует укрепиться в том числе за счет закрытия длинных позиций спекулянтами. В целом же волатильность рубля в ближайшие дни по-прежнему будет очень высокой. Диапазон колебаний пока ограничивается отметками 61,5-65 руб за доллар.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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