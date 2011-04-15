Рубль под давлением внешнего негатива

В пятницу, 7 февраля, рубль снова оказался под жёстким прессингом доллара и евро, отступление российской национальной валюты продолжилось. К закрытию торгов обменный курс американского доллара расчётами «на завтра» взлетел на 77 коп. (+1,2%), до 64,12 руб., возвратившись на уровни начала декабря прошлого года. А курс евро тоже вырос, на 60 коп. (+0,86%), до 70,16 руб., правда, не преодолев своего же «рекорда» по росту 31 января, когда единая европейская валюта приблизилась к отметке в 71 руб.



В пятницу Банк России, как и ожидалось, снизил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 6%. Валютный рынок, скорее всего, это ожидаемое решение проигнорировал вместе с оптимистичными прогнозами ЦБ РФ по инфляции и росту ВВП России, обратив больше внимания на алармистское заявление Счётной палаты РФ о том, что вспышка китайского коронавируса, если перерастёт в затянувшуюся эпидемию, приведёт к спаду мировой и российской экономики. Негативное влияние на курс рубля оказали также падающие цены на нефть.



Цена марки Brent на ICE в пятницу опять упала, на 1,2%, до $54,62 за баррель. Рынок пока в замешательстве из-за паузы, взятой Россией на изучение предложений технического комитета по сокращению добычи нефти. Сегодня с утра цена барреля нефти Brent продолжает незначительно снижаться, к настоящему моменту теряя 0,03%.



В выходные появилась относительно приятная на фоне общего негатива новость: международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне ВВВ со «стабильным» прогнозом. Но эта новость сегодня может оказаться позитивом скорее для фондового рынка, чем для многострадального рубля.



Сегодня на открытии торгов ослабление рубля может продолжиться. Мы повышаем прогноз по курсу доллара до 63,5-65 руб., а прогноз по курсу евро - до 70-71 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»







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