Нефть: между ОПЕК и коронавирусом

В пятницу котировки нефти завершили торги снижением, расположившись над отметкой 54 доллара за баррель. Так, Brent отметила пятую неделю падения подряд и пытается перейти к восстановлению на утренних торгах в понедельник, но импульс носит сдержанный характер из-за сохраняющейся неопределенности вокруг решения ОПЕК+.



Технический комитет группы экспортеров порекомендовал дополнительное сокращение добычи на 600 тыс. баррелей в день, и теперь участники рынка с нетерпением ждут вердикта России, которая попросила больше времени на раздумье. Впрочем, даже если Москва даст свое согласие, это вряд ли заметно поменяет картину рынка, который остается под сильным влиянием событий вокруг китайского коронавируса. Ослабление беспокойства по поводу эпидемии было временным, и на рынки вернулось бегство от рисков на новостях о дальнейшем росте числа заболевших. За последние сутки в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, что оказало давление на настроения инвесторов. Вдобавок растет и число случаев заражения за пределами КНР, что только подливает масла в огонь.



На фоне происходящего нефтяные цены, вероятно, продолжат оставаться под давлением, а попытки роста будут сменяться продажами. При этом с технической точки зрения формирование двойного дна в районе 53,70 долларов позволит говорить о предпосылках для разворота, но только в случае спада напряженности на мировых финансовых рынках. Ближайшая поддержка на данный момент проходит на уровне 54 доллара за баррель, а сопротивление – в районе 55,60 долларов.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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