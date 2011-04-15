Настроения на рынках остаются нестабильными

Осторожное отношение к риску обусловило просадку российских фондовых индексов на старте торгов в понедельник. Инвесторы продолжают оценивать риски, сопряженные с распространением коронавируса по мере роста числа заболевших. Кроме того, нефть не подает заметных признаков жизни и остается вблизи минимумов, пытаясь ухватиться за уровень 54 доллара за баррель. Впрочем, несмотря на открытие европейских площадок в небольшом минусе, после первоначального снижения российские индексы смогли вернуться на положительную территорию. Так, к 11.20 мск. индекс МосБиржи и РТС повышаются на 0,09% и 0,66% соответственно.



Долларовый индекс получает поддержку со стороны валютного фактора – рубль снимает локальную перепроданность, пытаясь отодвинуть доллар от уровня 64 руб., который пара снова тестировала под занавес прошлой недели. Пара нащупала поддержку в районе 63,50 руб., для прорыва которой потребуется улучшение настроений на рынке нефти. Здесь динамика во многом зависит от решения ОПЕК+. Ходят слухи, что группа экспортеров может продлить соглашение о сокращении добычи до конца года и увеличить объема ограничения производства на 600 тыс. баррелей в день. Если так, покупатели в сырьевом сегменте могут несколько оживиться, но пока в центре внимания остается тема коронавируса, рассчитывать на внятное и устойчивое восстановление цен не стоит.



На форексе основные валютные пары торгуются стабильно, пребывая в поиске вектора движения с наступлением новой недели. Евро/доллар попыталась восстановиться, но натолкнулась на сопротивление в районе 1.0960 и вернулась в область 4-месячных минимумов. Судя по устойчивости доллара, угроза дальнейшего снижения сохраняется, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Доллар/иена тем временем снова стремится к отметке 110.00, но испытывает некоторые трудности с развитием восходящего импульса из-за признаков уклонения от риска. В роли важной поддержки по-прежнему выступает уровень 109.50.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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