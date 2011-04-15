Обстановка на рынках акций не говорит о восстановлении восходящего тренда

В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики изменения цен. Роль «защитных» активов сыграли акции Полюса (PLZL, +1.9%) и Норникеля (GMKN, +1.1%). Кроме того, акции Московской биржи (MOEX) подорожали на 0.6% - участники рынка, по всей вероятности, полагают, что повышение волатильности станет фактором увеличения объемов торгов. Тем временем Алроса (ALRS) и Роснефть (ROSN) потеряли по 2.9%, Новатэк (NVTK) – 2.3%, Магнит (MGNT) – 2.1%, НЛМК (NLMK) и Газпром (GAZP) – по 1.7%.



Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, наблюдались разнонаправленные изменения котировок. Ярославнефтеоргсинтез (JNOS) подешевел на 5.7%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 3.3%, КТК (KBTK) – на 3.1%. Тем временем обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) подорожали на 8.9%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) и ТГК-2 (TGKB) – на 4.9%.



Фондовые индексы США повысились на 0.6% - 1.1%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским индексам наблюдаются некоторое повышение.



Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС – с позиций технического анализа, возможна поддержка вблизи уровня 1500 пунктов. Опасения в отношении влияния коронавируса на экономику смягчаются по мере роста числа случаев выздоровления, но обстановка на рынках акций в целом пока не позволяет говорить о восстановлении восходящего тренда. На валютном рынке в начале торгов вероятна коррекция вниз по паре доллар-рубль под влиянием внешнего фона. Во второй половине дня ожидаются выступления глав ЕЦБ и ФРС США (начало в 17:00 мск и 18:00 мск соответственно), которые могут повлиять на ожидания участников рынка в отношении динамики процентных ставок.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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