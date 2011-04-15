Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11.02.2020

Доллар вновь предпримет попытку ухода ниже 64 рублей

Сегодня перед открытием российского рынка для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в районе 54 долларов, и разнонаправленная динамика валют развивающихся рынков создают предпосылки для укрепления рубля в начале торгов. В результате доллар, как и днем ранее, на открытии предпримет попытку ухода ниже 64 рублей за единицу американской валюты. Однако вероятность повторения сценария понедельника, когда после утреннего подъема рубль к концу дня растерял большую часть роста, достаточно высока. На рынках сохраняется нервозность, вызванная ситуацией с распространением коронавируса, которая будет оказывать давление на российскую валюту и может привести к волне ослабления рубля. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии ожидаем попыток удержания парой доллар/рубль позиций в диапазоне 63,2 – 64,4 рубля.

Напомним, что по итогам понедельника основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, доллар прибавил символические 0,01%, удержав позиции выше 64 рублей, евро снизился на 0,3%, отступив ниже 70 рублей. При этом в первой половине дня рубль пытался укрепиться к обеим валютам, а доллар в моменте отступал ниже 63,7 рубля.



Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100