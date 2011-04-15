Российский рынок под гипнозом нефти

Начало новой торговой недели выдалось неудачным для российского рынка. Внешний фон выглядел нейтральным, но основное давление на индексы пришлось со стороны сырьевого сегмента, где котировки нефти так и не смогли привлечь покупателей и в итоге обвалились к новым 13-месячным минимумам на уровне 53 доллара за баррель. В результате к концу сессии индекс МосБиржи и РТС подешевели на 0,825 и 0,94% соответственно. Сегодня с утра азиатские площадки перешли к росту, а Brent вернулась в район 54 доллара за баррель, что предполагает открытие наших бенчмарков на положительной территории.



Сейчас рынок черного золота находится под влиянием сразу нескольких медвежьих факторов, учитывая которые, неудивительно, что игроки продают фьючерсы на попытках роста, и баррель продолжает обновлять минимумы несмотря на перепроданность. Прежде всего, трейдеров гложет распространение китайского вируса, который оказывает негативное влияние на спрос вдобавок к эффекту теплой погоды. Во-вторых, индекс доллара растет и показывает устойчивость с начала этого года. В-третьих, страны ОПЕК+ затягивают с решением по дополнительным мерам для поддержки рынка, что не может не нервировать инвесторов. Причем если в ближайшие дни группа экспортеров не объявит о дополнительном сокращении добычи, Brent может поставить под угрозу целостность психологической отметки 50 долларов за баррель. Это в свою очередь чревато новыми потерями на российском рынке.



Сегодня рынки временно переключатся на выступление главы ФРС Пауэлла, который представит в Палате представителей полугодовой доклад о монетарной политике и с большой долей вероятности упомянет о влиянии вируса на экономику и, возможно, монетарную политику. Если в тоне чиновника Центробанка будет превалировать оптимистичный или как минимум нейтральный настрой, доллар получит свежий толчок к росту, что негативно как для нефти, так и для рубля. Доллар/рубль накануне прорвалась к новым максимумам в районе 64,23 руб. и закрылась над уровнем 64 руб. В начале сессии котировки могут предпринять попытки нисходящей коррекции.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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