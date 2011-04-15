Медведи продолжают хозяйничать на рынке нефти

В понедельник, после первоначальных попыток роста, цены на нефть рухнули с новой силой, обновив 13-месячные минимумы вблизи уровня 53 доллара за баррель. Катализаторы распродаж все те же – беспокойство по поводу коронавируса, неопределенность в ОПЕК+, а также сильный доллар.



Участники рынка ждут решения России по предложению технического комитета ОПЕК+ дополнительно сократить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки. По большому счету Москва не считает, что на данном этапе есть необходимость в дополнительных мерах поддержки рынка, но участники рынка все же надеются, что Россия, отдавая себе отчет в хрупком положении цен, даст отказ и тем самым даст зеленый свет новым распродажам, попутно поставив под сомнение свои отношения с коллегами по ОПЕК+.



На данном этапе еще один серьезный фактор риска для сырьевого сегмента – улаживание ливийского конфликта. Восстановление добычи в проблемной стране только усилит беспокойство по поводу переизбытка предложения на фоне падающего спроса по мере распространения коронавируса. Другими словами, несмотря на препроданность, Brent может продолжить снижение в случае поступления свежих негативных новостей. На утренних торгах во вторник фьючерсы пытаются восстановиться, снова цепляясь за отметку 54 доллара за баррель. В случае возобновления распродаж котировки могут протестировать минимумы в районе 53 доллара за баррель.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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