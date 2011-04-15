Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг преобладали покупки. Спрос восстанавливается по мере смягчения опасений, связанных с негативным влиянием коронавируса в Китае. Кроме того, поддержку рынку оказали отдельные внутренние новости. Так, Газпром (GAZP, +3.9%) сообщил о планах не применять корректировки чистой прибыли в расчете дивидендной базы, что подразумевает повышение оценки ожидаемой дивидендной доходности по акциям компании до 7.5%. Благоприятную реакцию на рынке вызвали и сообщения о планируемой сделке по продаже центральным банком пакета акций Сбербанка (SBER, +0.9%), что подразумевает возможность выставления оферты миноритариям. Акции АФК Система (AFKS) подорожали на 3.5%, Газпром нефти (SIBN) – на 3.4%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 3.3%.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Рязаньэнергосбыта (RZSB) подорожали на 5.8%, МГТС (MGTS) – на 4.6%, ОГК-2 (OGKB) – на 4.5%.



Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдаются некоторое повышение.



Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС на фоне смягчения опасений, вызванных распространением коронавируса в Китае, а также в ожидании «дивидендного сезона» - российские компании начали озвучивать финансовые показатели за прошедший год, позволяя инвесторам сделать оценки в отношении ожидаемых дивидендов. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 63.0 – 63.5.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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