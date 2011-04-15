Вирус отступает – инвесторы продолжают осторожно тянуться к риску

В среду российские фондовые индексы продолжают восстановление на дальнейшем улучшении внешнего фона по мере поступления новостей о замедлении темпов распространения китайского вируса. Инвесторы уже смирились с тем, что эпидемия повлияет на показатели деловой активности в первом квартале, пытаясь оценить ущерб для экономики. В то же время, недавние меры поддержки со стороны китайских властей и надежды на готовность стран принять соответствующие меры на случай проявления слабости экономик сглаживают негатив, подпитывая спрос на высокодоходные активы после недавних распродаж.



Так, по состоянию на 11.00 мск. индекс МосБиржи и РТС прибавляют в среднем по 1%, получая дополнительную поддержку со стороны нефтяного рынка, где также наблюдается подъем от минимумов. Brent расположилась над уровнем 55 долларов за баррель, и хотя говорить о его пробое еще рано, сам факт того, что котировки не встретили продажи на попытках роста, уже дает повод для осторожного оптимизма. Порывы быков несколько сдерживает все еще сильный доллар, хотя спрос на «американца» в качестве защитного актива подает сигналы постепенного угасания. В ближайшей перспективе влияние на цены окажет отчет Минэнерго. Есть шанс, что официальный релиз окажется не таким медвежьим, как оценка API, отразившая скачок запасов сырой нефти на 6 млн баррелей. В этом случае Brent получит дополнительный толчок к росту.



Рубль тем временем открылся гэпом вверх и развивает восходящий импульс, пользуясь улучшением отношения к риску. Пара доллар/рубль не только вернулась за пределы обеих скользящих средних, но и с легкостью утратила уровень 63 руб., достигнув почти 1-недельных минимумов в районе 62,80 руб. Перспективы дальнейшего укрепления нашей валюты улучшились, но в случае резкого ухудшения рыночных настроений котировки так же легко могут вернуть утраченные очки. В случае успешного тестирования уровня 62,80 руб. следующей целью станет зона 62,60 руб.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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