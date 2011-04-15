Возвращение опасений, связанных с распространением коронавируса в Китае

В среду в секторе высоколиквидных бумаг сохранялись признаки спроса. Так, НЛМК (NLMK) вырос на 2.9% после объявления финансовых результатов за 2019 год и рекомендации совета директоров по финальным дивидендам (5.16 руб. на акцию за четвертый квартал, что соответствует кумулятивной дивидендной доходности по итогам года почти в 14%). Наблюдалось некоторое оживление и в нефтегазовом секторе на фоне роста мировых цен на нефть, связанного с ожиданиями действий по ограничению поставок от ОПЕК+. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) подорожали на 2.7%, Роснефти (ROSN) – на 2.5%, Газпром нефти (SIBN) – на 2.2%.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам, спрос был сконцентрирован в секторе электроэнергетики. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 21.0%, ТГК-1 (TGKA) – на 11.7%, ОГК-2 (OGKB) – на 9.7%.



Фондовые индексы США закрылись в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.



Сегодня в начале торгов вероятна приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС из-за возвращения опасений, связанных с распространением коронавируса в Китае – изменение в методике определения случаев заражения вызвали скачок числа зарегистрированных инфицированных примерно на 15 тыс. (+35%) за сутки. На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль вслед за укреплением доллара США на мировом рынке в качестве «защитной» валюты.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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