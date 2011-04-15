Негатив возвращается на рынки

В последние дни настроения на рынках улучшились. Первым фактором, способствовавшим активизации покупок стало снижение интенсивности роста числа заболевших коронавирусом. Данный показатель существенно изменился: с более чем 3 тысяч новых заболевших в рамках прошлой недели, до 2 тысяч и 400 человек, заболевших по итогам вторника и среды. Это дало надежды рынкам, что Китаю удалось взять распространение инфекции под контроль, а значит усилило ожидание близости пика распространения и, соответственно, снижения влияния коронавируса на экономику Китая и мировую.



Плюс к этому, вчера вновь внимание инвесторов было приковано к выступлению главы ФРС Дж. Пауэлла, который на этот раз презентовал полугодовой отчет о монетарной политике в профильном комитете Сената США. Глава американского регулятора заявил, что при спаде экономики может понадобиться новый этап количественного смягчения (QE) и ФРС в этом случае агрессивно задействует все возможные инструменты. Отметим, что текущий процесс вливания ликвидности в систему для стабилизации ситуации на межбанке, в ходе которого за несколько месяцев американский регулятор скомпенсировал большую часть сокращения резервов, проводимого в предыдущие полтора года, не считается количественным смягчением.



Инвесторы позитивно восприняли данные факторы, активизировав покупки по широкому спектру активов, что привело к волне восстановления на большинстве площадок. Более того, американские индексы в рамках торгов среды смогли вновь обновить исторические максимумы.



Однако уже сегодня утром настроения на рынках существенно ухудшились. По данным на утро четверга количество заболевших коронавирусом резко выросло и достигло отметки 60 тысяч, изменение относительно данных на конец вторника составило более 15 тысяч человек. И если днем ранее инвесторы готовы были покупать, то сегодня с утра наблюдается преобладание продаж. Так, в Азии большинство индексов демонстрирует негативную динамику, теряя в пределах 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются на 0,3%. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent не удержал позиций выше 56 долларов за баррель, отступив на 1% от уровней вчерашнего закрытия.



Отметим, что в ходе сегодняшних торгов влияние на настроения инвесторов может оказать статистика из США, где будут опубликованы данные по инфляции и заявкам на пособие по безработице.



Учитывая сложившийся внешний фон, ожидаем снижения российского фондового рынка в начале дня. Потери индекса МосБиржи в первый час торгов могут составить до 0,5%, а сам он сделает шаг к 3100 пунктам. В дальнейшем преобладание продаж может сохраниться, а рынок продолжит поступательное движение вниз на сохранении негативных тенденций на внешних рынках. При этом в рамках сессии индекс МосБиржи, на наш взгляд, удержит позиции в диапазоне 3080 – 3130 пунктов. Отметим, что до пробоя верхней границы этого диапазона говорить о развороте и возобновлении полноценного роста преждевременно.



На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем снижения рубля по отношению к основным мировым валютам. Негативная динамика на рынке энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле. Это позволит паре доллар/рубль уже в начале торгов полностью отыграть потери предыдущего дня и выйти в район 63,4 рубля. Отметим, что пока отсутствуют поводы, которые смогли бы вывести американскую валюту из коридора 63,2 – 64,4 рубля. При этом в ходе сессии, в случае ухудшения глобального аппетита к риску, доллар может сделать существенный шаг к середине данного диапазона.





Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



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