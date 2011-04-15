Коронавирус вернулся на финансовые рынки

Благодаря отскочившей более чем на 3% нефти, российский рынок акций сумел подрасти вчера на 0,8%. Это примерно соответствует подъему западных площадок, но для нашего рынка можно назвать слабым результатом, учитывая предыдущее сильное и длительно снижение.



В лидерах роста были вчера «дочки» «Газпрома», которые растут в ожидании щедрых дивидендов. Сама «матка» также неплохо подросла, прибавив 1,77%. Однако по-прежнему мы рекомендуем с большой осторожностью включать акции «Газпрома» в среднесрочные портфели из-за высоких политических рисков, связанных с «Северным потоком 2», а также аномально теплой зимой.



Сегодня перед открытием наших торгов внешний фон складывается негативным. Американские фьючерсы падают на треть процента, более полупроцента теряет нефть. Поводом для пессимизма послужили сообщения, что в китайской провинции Хубэй вчера умерло от коронавируса 242 человека – это максимальный суточный показатель. Так что говорить о том, что эпидемия пошла на спад, пока рано.



Впрочем, не думаем, что депрессия будет продолжаться долго. Просто американские рынки нашли повод для небольшой коррекции после бурного роста.



Однако откроемся мы снижением в районе 0,2-0,4%, а дальнейшая динамика будет зависеть исключительно от внешнего фона.



Запасы нефти в США вчера выросли на 7,5 млн баррелей, в то время как консенсус прогноз предполагал увеличение показателя на 3 млн баррелей, а Американский институт нефти сообщил о росте на 6 млн баррелей. На 100 тыс до 13 млн баррелей возросла суточная добыча. Однако эта информация практически не была отыграна продажами.



Российские нефтяники вчера заявили о поддержки предложения продлить соглашение ОПЕК+ на второй квартал, что для рынка является нейтральным решением – другого сложно было ожидать. Вместе с тем, до сих нет ответа России на предложение мониторингового комитета ОПЕК+ снизить добычу на 600 тыс баррелей в сутки.



Именно это согласие могло бы отправить нефть в район 58-58,5 долларов за баррель. Пока же ждем колебаний нефти в диапазоне 55-56,5 долларов за баррель.



Рубль в паре с долларом вчера «проколол» отметку 63, но закрепиться под ней не смог. После полудня начались осторожные продажи российской валюты. Несмотря на присутствовавший инвестиционный оптимизм, против рубля играет продолжающий рост доллар: пара евро-доллар сумела закрепиться ниже отметки 1,09.



Пока на малоликвидном рынке Форекс рубль теряет к доллару около 20 копеек. Если внешний фон не начнет улучшаться, то пара доллар-рубль вновь пойдет в сторону 64. Впрочем, эта отметка стала сильным сопротивлением для дальнейшего обесценивания «россиянина».







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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