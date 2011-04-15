Нефть: перспективы роста остаются туманными

В среду цены на нефть ускорили восходящую коррекцию и превысили уровень 56, в моменте коснувшись области 56,30 долларов за баррель. Подъему котировок способствовало охлаждение беспокойства по поводу китайского вируса в сочетании с надеждами на дополнительные меры со стороны ОПЕК+. На утренних торгах в четверг Brent умеренно отступает на частичной фиксации прибыли после роста, вернувшись ниже 56 долларов.



Вчера российский министр энергетики Александр Новак встретился с руководством нефтяных компаний, которые высказались в пользу пролонгации текущей сделки на второй квартал. Это добавило оптимизма инвесторам, которые по-прежнему ждут окончательного решения Москвы по вопросу дополнительного ограничения добычи. Судя по настрою нефтяников, вердикт с большой долей вероятности будет положительным.



Тем временем отраслевой отчет Минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране подскочили на 7,5 млн баррелей против прогноза +3,200 млн. При этом запасы бензина и дистиллятов немного снизились. Впрочем, релиз не оказал заметного воздействия на рынок, который отыгрывал новость о самом низком количестве новых случаев заражения вирусом с конца января.



Перспективы дальнейшего роста цен на данном этапе выглядят туманно. Во-первых, Россия еще не приняла свое решение относительно предложения ОПЕК+. Во-вторых, доллар, который вчера обновил максимумы, остается на высоких позициях в ожидании данных по американской инфляции. В-третьих, сегодня поступили сообщения о резком росте числа заболевших в Китае. Таким образом, уровень 56 долларов остается в статусе сопротивления, тогда как угроза новой волны снижения сохраняется.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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