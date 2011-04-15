Вирус продолжает нервировать инвесторов, на очереди – инфляция в США

В условиях отступления рисковых активов и коррективных сигналов на рынке нефти, российские фондовые площадки начали торги четверга на отрицательной территории. Как отмечают власти Китая, в провинции Хубей выявлено еще почти 15 тыс. заболевших, и несмотря на то, что чиновники подчеркнули, что рост обусловлен изменением методологии выявления инфицированных, после этих новостей интерес к риску, который еще вчера толкал мировые индексы к новым максимумам, начал угасать. Так, после разнонаправленной динамики в Азии, европейские и американские фьючерсы обосновались в красной зоне, не оставив шанса нашему рынку. В начале сессии индекс МосБиржи и РТС снижаются на 0,15% и 0,76% соответственно.



Нефть отступает после двух дней роста, тоже находясь под воздействием китайского фактора. Brent вернулась под отметку 56 долларов за баррель, хотя пока давление носит сдержанный характер, и большая часть набранных накануне очков сохраняется. Дополнительными ограничивающими факторами на рынке нефти служат неопределенность в отношении решения ОПЕК+, сильный доллар и медвежья отраслевая статистика из США – по данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти подскочили на 7,5 млн баррелей, боле чем вдвое превысив прогнозы.



Доллар/рубль тем временем закономерно открылась гэпом вверх, вернувшись выше уровня 63 руб. Более того, котировки вернули статус поддержки 100-дневной скользящей средней. Это объясняется сочетанием охлаждения аппетита к риску, фактора сильного доллара на форексе и коррективных сигналов на рынке нефти. Котировки отступили от первоначальных максимумов в районе 63,60 руб., но до конца дня еще могут вернуться в эту зону, если американская инфляция превысит прогнозы и подтвердит устойчивое состояние экономики.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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