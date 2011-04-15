В четверг рынок в целом находился в фазе консолидации, по отдельным высоколиквидным бумагам прошла коррекция вниз. Так, Норникель (GMKN) подешевел на 2.1% на фоне усиления опасений, связанных с распространением коронавируса в Китае – изменение методики диагностики привело к резкому скачку числа зафиксированных случаев заболевания. Чувствительным к «китайскому фактору» оказался и Газпром (GAZP), капитализация которого сократилась на 1.9%. Тем временем роль «защитных бумаг» сыграли акции АФК Система (AFKS) и Полюса (PLZL), подорожавшие на 3.3% и 1.7% соответственно.



Во втором эшелоне спрос по-прежнему сосредоточен в секторе электроэнергетики. Обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 11.7%, ОГК-2 (OGKB) – на 6.0%, ТГК-1 (TGKA) – на 5.5%, Энел Россия (ENRU) – на 5.1%.



Фондовые индексы США понизились на 0.1% - 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, азиатские находятся преимущественно в плюсе.



Внешний фон пока не дает основания для сильных движений по индексу РТС, в течение дня на ход торгов могут повлиять данные во ВВП еврозоны (13:00 мск) и розничной торговле в США (16:30 мск). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 63.5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.