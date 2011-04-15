Сегодня сильных движений индекса Мосбиржи не ожидается

Российский рынок вчера снизился на 0,4%, вновь оказавшись хуже западных индикаторов. Во многом негативный результат был получен благодаря фиксации прибыли в сильно перегретом «Норильском Никеле» (-2,1%) и возобновившему снижение «Газпрому» (-1,9%).



Частично слабый спрос на «голубые фишки» объясняется перетоком капитала во «второй эшелон». В частности, продолжается бурный рост электроэнергетики. Вчера в фаворитах были «дочки» «Газпрома» в ожидании высоких дивидендов. Прогнозируется, что «Газпром» будет способствовать как можно большим выплатам со стороны своих дочерних компаний для пополнения собственной ликвидности.



Внешний фон с утра можно назвать нейтральным. Американские фьючерсы подрастают на четверть процента, но чуть на большую величину дешевеет нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций недалеко от вчерашнего закрытия.



Если внешний фон продолжит улучшаться, то и российский рынок акций попробует подрасти, но ненамного. Традиционных рисков снижения рынка вечером в пятницу сейчас нет, маржинальных позиций немного, поэтому открытые позиции можно переносить через выходные. Собственных идей, кроме дивидендных, у нас немного и мы по-прежнему будем ориентироваться на западные площадки.



Там ситуация в краткосрочном плане остается неопределенной. С одной стороны, на западные рынки продолжают давить страхи негативных последствий коронавируса и перекупленность американских индексов. С другой, к покупкам зовет большой объем ликвидности и низкие процентные ставки по госбумагам. Но в последние недели мы видели, что американские инвесторы очень быстро откупают все просадки, что говорит о превалировании среднесрочных «бычьих» настроений.



Продолжается наблюдаться высокая волатильность в рубле. Вчера российская валюта вновь подешевела к доллару – потери составили 0,7%.



Между тем, доллар на мировом рынке продолжает неспешно укрепляться. Индекс доллара уже превысил отметку 99, а пара евро доллар потихоньку подходит к уровню 1,08. Это негативный фактор для рубля, но больший вес в динамике российской валюты имеет сейчас все-таки нефть.



Пока для пары доллар-рубль актуальным видится довольно узкий коридор 63-64, из границ которого пара уже долго не может выбраться. Как правило, после такого боковика, да еще с учетом высокой волатильности, можно ждать сильного движения.



Нефть пытается продолжить отскок от годовых минимумов в районе 53 доллара за баррель, но видно, что силы «быков» на исходе. Целью отскока является район 58,5 доллара, но поводов для ухода под отметку 55 долларов пока не видно. В этом коридоре нефть продолжит оставаться до появления новостей либо с «медицинского фронта», либо от стран ОПЕК+.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.