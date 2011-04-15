Нефть: главное – удержать позиции

Цены на нефть воздержались от падения на торгах в четверг и даже немного прибавили в цене, закрывшись над уровнем 56 долларов за баррель. В моменте Brent касалась уровней вблизи 57 долларов, но и на максимумах удержаться не смогла. На утренних торгах в пятницу котировки торгуются практически во флэте, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения.



Рынок нефти, как и остальные активы, остается под влиянием новостей на тему коронавируса, которые остаются противоречивыми. После сигналов о замедлении распространения заболевания и росте числа выздоровевших, появилась информация о резком скачке числа инфицированных, что подогревает рост волатильности. В условиях нервозности нефтяные цены испытывают трудности с привлечением спроса, хотя за последние дни ситуация все же несколько улучшилась.



Также напряженность на рынке создает молчание ОПЕК+ - экспортеры до сих пор не озвучили свое решение по вопросу дополнительного сокращения добычи. Судя по ряду прогнозов, у картеля и его союзников практически нет выбора – МЭА, Минэнерго США, да и сама ОПЕК понизили свои оценки роста спроса под влиянием коронавируса, что грозит еще большим перекосом в сторону предложения.



В ближайшей перспективе задача Brent – закрепиться зад уровнем 56 долларов и не привлечь фиксацию прибыли после недавнего роста. Сегодня вечером Baker Hughes представит традиционные еженедельные данные по буровой активности, но если показатель не отразит существенных изменений, то релиз, скорее всего, останется незамеченным.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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