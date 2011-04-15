Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17.02.2020

Внешний фон пока не дает оснований для заметных движений на рынках

В пятницу российские высоколиквидные акции закрылись в среднем в плюсе – инвесторы по-прежнему придерживаются консервативного подхода, отдавая предпочтение облигациям и «защитным» активам, что отчасти объясняется неопределенностью в отношении масштабов влияния вируса в Китае на мировые экономические цепочки. Обыкновенные акции Магнита (MGNT) подешевели на 2.2%, АФК Система (AFKS) – на 2.1%, Сбербанка (SBER) – на 0.8%, Роснефти (ROSN) – на 0.5%, Газпрома (GAZP) – на 0.4%.

Во втором эшелоне был отмечен рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 25.3%, Южуралникеля (UNKL) – на 12.7%, ТГК-14 (TGKN) – на 11.2%, Бурятзолото (BRZL) – на 4.8%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским индексам пока не сложилось единой динамики.

Консолидация с возможными границами 1500 пунктов – 1560 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе, внешний фон пока не дает оснований для заметных движений. Опасения, связанные с распространением вируса 2019-nCoV, смягчаются по мере роста числа случаев выздоровления и замедления роста числа заболевших, в то время как к сдерживающим для рынка факторам можно отнести слабые данные по экономике Японии – как сообщается, японский ВВП в четвертом квартале прошедшего года сократился на 6.3% в годовом выражении против ожидавшихся 3.8%. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 63.5 по паре доллар-рубль.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100