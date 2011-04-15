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17.02.2020

Рынок акций получит поддержку от нерезидентов

Российский рынок акций на прошлой неделе выглядел очень слабо: если американские индикаторы обновляли исторические максимумы, то Индекс Мосбиржи завершил пятидневку практически на уровнях открытия прошлого понедельника.

Кроме рисков снижения торгового баланса из-за проблем коронавируса, особых причин для отставания российских акций от их западных коллег нет. Сырьевые рынки начинают восстанавливаться от эпидемиологических страхов и это дает надежды, что и Индекс Мосбиржи бросится догонять Запад.

Возможно, так же думают и крупные зарубежные инвесторы. На текущей неделе поддержку отечественным акциям должен оказать приток средств нерезидентов: данным EPFR Global, в российские акции за неделю по 12 февраля было заведено 220 млн долларов, при том, что неделей ранее отток составил 20 млн долларов. Судя по характеру торгов в последние дни прошлой недели, акции закуплены далеко не на все поступившие деньги.

Сегодня перед открытием наших торгов внешний фон можно охарактеризовать как слабо положительный: рост американских фьючерсов на треть процента немного нивелируется слабым снижением нефти. Поэтому ждем открытия рынка небольшим ростом.

В целом же Индекс Мосбиржи остается в довольно широком боковике с границами 3050-3140 пунктов. Выход рублевого индикатора из этого диапазона способен спровоцировать сильные, в районе нескольких процентов, дальнейшие движения.

Наиболее интересной бумагой для покупок является «Норильский Никель», который сегодня будут отыгрывать ростом повышение мировых цен на никель и палладий более чем на 0,5%. Для шортов рекомендуем использовать «Газпром» и «Роснефть».

Никак не уходит под поддержку 252 руб Сбербанк, поэтому его можно также попробовать спекулятивно взять сегодня на отскок с целью поймать несколько рублей роста.

Вряд ли торги сегодня будут активные – в Штатах празднуется День президентов, и фондовые секции будут закрыты, а фьючерсы будут торговаться не полный день.

Нефть пытается закрепиться выше 57 долларов за баррель и уйти к первой цели отскока 58-58,5 долларов. Пройти выше удастся вряд ли: кроме неопределенности России с вопросом сокращения добычи на 600 тыс баррелей в сутки на котировки сырья давит укрепляющийся доллар.

На прошлой неделе пара евро-доллар уверенно закрепилась под отметкой 1,09, а Индекс доллара к концу недели превысил 99 пунктов.

Крепкий доллар давит и на рубль, не давая ему подрасти. Сегодня ждем движения пары доллар-руль в район 63. Но в целом для указанной пары коридор 62-64,4 остается актуальным, и пока нет поводов для выхода из него.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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