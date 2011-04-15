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17.02.2020

Рынок нефти сохраняет потенциал для дальнейшего снижения

На прошлой неделе китайские власти сообщили о росте смертности от вируса COVID-19, впервые появившегося в Ухане в конце 2019 года. На сегодняшний день общее число летальных исходов достигло 1775. Национальная комиссия по здравоохранению Китая также сообщила о 10 тыс. новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции в континентальной части страны, а общее число инфицированных составило 71 334 человек. Число заболевших резко подскочило в четверг после изменения методики определения вируса правительством КНР. Высокие темпы распространения инфекции уже привели к падению спроса на нефть со стороны Китая более чем на 3 млн. баррелей в сутки. Ожидается, что вспышка эпидемии будет стоить китайской экономике от 1-1,5% экономического роста. Поскольку доля Китая в мире превышает 18%, перспектива последующего спада светит и всей глобальной экономике.

Покупатели нефти могли найти поддержу на слухах о намерении стран ОПЕК+ согласовать дополнительное сокращение добычи для предотвращения еще большего обвала котировок «черного золота». При этом, если говорить о перспективах совместного решения ОПЕК+ по дальнейшему снижению предложения, многое по-прежнему зависит от России. Напомним, что российские нефтегазовые компании не соглашаются на более масштабное снижение добычи, считая эти меры преждевременными. Учитывая сказанное, рынок нефти сохраняет потенциал для дальнейшего снижения, особенно в условиях продолжения вспышки новой эпидемии пневмонии.



Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets



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