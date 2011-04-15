На нефтяном рынке царит неопределенность

Нефть продолжила дорожать в пятницу, в результате чего по итогам недели Brent подросла на 5%, максимально с сентября прошлого года. Котировки превысили уровень 57 долларов за баррель, обновив февральские максимумы в районе 57,50 долларов. В понедельник цены на черное золото показывают скромный восходящий уклон, удерживаясь над отметкой 57.



В пользу дальнейшего восстановления цен говорит информация о росте числа выздоровевших от коронавируса в Китае, а также о том, что Центробанк КНР принял дополнительные меры поддержки. В частности, регулятор снизил ставку по кредитам по программе среднесрочного кредитования бизнеса, чтобы ограничить негативные последствия распространения вируса.



Тем временем Россия не торопится соглашаться на дополнительное сокращение добычи, тем самым обостряя свои отношения с ОПЕК и повышая градус напряженности на рынке. Если в конечном итоге Москва даст отрицательный ответ, это может повлечь новый обвал котировок на фоне недавнего снижения прогнозов роста мирового спроса ведущими агентствами, включая сам картель. Локальным фактором, сдерживающим покупателей, служит пятничный отчет Baker Hughes, отразивший роста числа буровых еще на 2 единицы, до 678 штук, что стало максимумом 2020 года.



В ближайшей перспективе Brent, вероятно продолжит оставаться в подвешенном состоянии. Главная задача на данном этапе – удержать завоеванные позиции, а в случае реализации позитивного сценария – вернуться за пределы психологического уровня 60 долларов, тогда как ближайшая поддержка теперь представлена в виде отметки 57 долларов.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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