Рынок РФ последует на юг след за коллегами

Неделя на российском рынке началась спокойно. Ведущие фондовые индексы торговались в основном на положительной территории с невысокой амплитудой колебаний и на относительно низких торговых оборотах, что отчасти было связано с празднованием Дня президентов в США. Опасения, связанные с коронавирусом, поутихли на фоне дополнительных мер, принятых китайским правительством, а дальнейший подъем котировок нефти оказал нашему рынку дополнительную поддержку. В итоге индекс МосБиржи и РТС завершили сессию ростом в пределах 0,5%.



Нефть Brent подросла еще на 0,7%, добравшись до локальных максимумов в районе 57,70 долларов за баррель. Инвесторами движет надежда на меры ОПЕК+ по оказанию поддержки рынку, а также ожидания, что последствия коронавируса будут иметь ограниченные последствия для спроса на энергоносители. Впрочем, после пяти дней роста, во вторник котировки перешли к снижению, уже растеряв заработанные накануне очки. Brent расположилась в районе 57 долларов за баррель, реагируя на ухудшение внешнего фона.



Интерес к риску снова угас, преимущественно на сообщениях о том, что «яблочный» гигант Apple ограничивает поставки iPhone из-за проблем поставщиков в Китае на фоне эпидемии коронавируса. Таким образом, компания уже не рассчитывает зафиксировать запланированную прибыль в первом квартале этого года. Эти заявления подорвали и без того хрупкий спрос на риск, отправив азиатские площадки на отрицательную территорию. Таким образом, учитывая ухудшение внешнего фона и откат нефтяных цен, сегодняшнее открытие российских индексов может состояться на отрицательной территории. В пользу такого сценария также говорит снижение американских фьючерсов.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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