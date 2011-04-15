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18.02.2020

Акции НОВАТЭКа растут перед отчетом

Вчера торговая динамика была разнонаправленной. Торговая активность была умеренной в связи с выходным днем в США. Лидерами роста вновь стали акции ТГК-2 (+ 65,93%). Аутсайдерами стали акции ТГК-14 (-11,04%). Причем, внутри дня наблюдался существенный рост. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 63,50.

Акции НОВАТЭКа (+3,86%) растут перед отчетом. Значительного фундаментального потенциала роста на ближайшие полгода мы не находим, но с технической точки зрения, это одна из лучших торговых идей для того, чтобы заработать в длинной позиции. Краткосрочно отскок возможен в диапазон 1150-1200 руб.

Продолжается спекулятивная игра в бумагах энергокомпаний. Их котировки отличаются исключительной волатильностью. Это можно объяснить спекулятивной игрой на ожиданиях дивидендов либо непубличной информацией. На фоне относительно низкой ликвидности, закрытие коротких позиций в отдельных бумагах также может спровоцировать резкий рост котировок. Мы не ожидаем существенного увеличения дивидендной доходности в энергогенерации в текущем году, а стремительный рост котировок отдельных бумаг в отсутствие новостей может в любой момент смениться не менее стремительной коррекцией, что уже происходит в отдельных бумагах.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе статистика денежного рынка Китая. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,00-64,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3090-3120 п.



Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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