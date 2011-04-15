Индекс Мосбиржи вновь уйдет к нижней границе боковика

Вчера на плюсующих американских фьючерсах и подрастающей нефти Индекс Мосбиржи сумел прибавить 0,43% и закрыться на отметке 3110 пунктов. Торги проходили на очень низких оборотах, что связано было с празднованием в Штатах Дня президентов. С технической точки зрения ничего принципиально не изменилось: наш рынок продолжил оставаться в боковике с границами 3050-3140 пунктов.



Отдельно стоит отметить вчерашний рост ТГК2 на 65%. Всего же с 10 февраля бумага выросла в 3 раза! Кто, почему так сильно, и зачем разгоняет эти малоликвидные акции – пока остается загадкой. Но покупать их сейчас мы не рекомендуем – с такой же быстротой они могут схлопнуться в 1,5-2 раза.



Сегодня с утра внешний фон резко ухудшился: американские фьючерсы падают на полпроцента, около процента теряет нефть. Никаких серьезных поводов для такого снижения нет, и пока оно рассматривается как коррекция американских индексов после сильного роста прошлой недели.



Так что откроемся мы снижением в районе 0,4-0,5%. При ухудшении внешнего фона есть риск того, что Индекс Мосбиржи протестирует нижнюю границу боковика. Но для сильной коррекции с пробитием отметки 3050 пунктов поводов пока нет.



Для шортов вновь можно попробовать использовать «Газпром». Вызывает опасения и Сбербанк, который вчера выглядел хуже рынка и не оттолкнулся от поддержки 252 руб. Сегодня на открытии он пробьет ее вниз, что приведет к закрытию длинных позиций и может усилить снижение.



Пойдет вниз и один из лидеров среди «голубых фишек» - ГМК «Норильский Никель» из-за процентного снижения цен на никель.



Однако следует помнить, что настроения в последнее время меняются очень быстро и увлекаться шортами не стоит.



Что касается нефти, то несмотря на утреннее снижение, краткосрочный тренд остается восходящим. Целью отскока после обвала в район ниже 54 долларов остается диапазон 58-58,5 долларов за баррель. Пройти выше будет очень сложно в отсутствие новых драйверов и растущей уверенности, что экстренная встреча стран ОПЕК+ для снижения добычи не состоится.



В широком боковике с границами 62-64,4 останется и пара доллар-рубль. В первой половине дня ждем движения в район 64. Но на этой неделе с каждым днем будет возрастать действие фактора приближения налогового периода, поэтому верхняя граница боковика вряд ли будет пробита.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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