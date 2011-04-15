Нефть марки Brent на торгах вторника снижается

К 9:00 МСК стоимость Brent составляет $57,07 за баррель. Судя по всему, продавцам удалось перехватить инициативу и впервые с 10 февраля увести котировки на отрицательную территорию. Напомним, что на прошлой неделе цены на нефть выросли примерно на 5% и в понедельник смогли удержать завоеванные позиции. Давление на нефть продолжают оказывать распространение коронавируса, а также его влияние на спрос, сомнения в способности ОПЕК+ прийти к соглашению относительно мер по поддержке нефтяных цен, а также пересмотр прогнозов по спросу на нефть со стороны ОПЕК и Администрации энергетической информации. Дополнительным фактором снижения цен также выступили комментарии Moody's Investors Service о том, что «вспышка коронавируса создает новые риски для перспектив стабилизации роста мировой экономики в 2020 году и представляет угрозу международной торговле и туризму». Исходя из этого в Moody's понизили прогноз роста мирового ВВП в 2020 году на 0,2%. В соответствии с обновленным прогнозом, экономики G20 в текущем году покажут рост на 2,4%. Против покупателей нефти также выступили данные по ВВП Японии, которые оказались самыми слабыми за шесть лет. В четвертом квартале 2019 года потребительские расходы в Японии снизились на 2,9%, на 3,1% просели инвестиции бизнеса, на 0,1% - экспорт. Участники рынка полагают, что в 2020 году ситуация ухудшится и техническая рецессия неизбежна. Негативное влияние на нефть японской статистики обусловлено тем, что Япония является третьим по величине нетто-импортером нефти в мире. Учитывая сказанное, котировки Brent рискуют остаться под давлением.



Brent SellStop 56,80 TP 54,10 SL 57,40







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







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