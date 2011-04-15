Рынок нефти следует за фондовыми площадками

В понедельник цены на нефть отметили пятый день роста кряду, обновив февральские максимумы в районе 57,70 долларов за баррель. Подъему способствовали неплохие настроения в рядах инвесторов в целом, во многом благодаря дополнительным мерам поддержки со стороны китайских властей. При этом на протяжении всего восстановления бычий импульс на рынке носит сдержанный характер, указывая на осторожность игроков из-за преобладающей неопределенности по нескольким фронтам.



Во-первых, несмотря на предпринимаемые правительством шаги по борьбе с распространением вируса, эпидемия продолжается, заставляя участников рынка гадать, какими будут масштабы последствий для экономики, а в случае с сырьевым сегментом – для спроса на энергоносители. Во-вторых, страны ОПЕК+ так и не согласовали дату встречи, а Россия продолжает противиться инициативе технического комитета дополнительно сократить добычу. К слову, несмотря на то, что производство черного в Ливии сократилось примерно на 1 млн баррелей в день, что эквивалентно 1% мирового предложения, рынок не получает значимой поддержки со стороны этого фактора, который нивелируется эффектом от распространения вируса.



Более того, бычья коррекция на рынке нефти начала подавать признаки угасания – во вторник котировки отступают, уже лишившись набранных вчера позиций. Brent тестирует уровень 57 долларов за баррель, чутко реагируя на ухудшение настроений на фондовых площадках, где инвесторов подкосили новости о том, что Apple, сославшись на проблемы, с которыми столкнулись ее поставщики в Китае из-за коронавируса, сокращает поставки iPhone и признает, что в первом квартале не достигнет запланированных финансовых результатов. Также рост нефтяных цен сдерживают крепкий доллар и ожидания отчета API по запасам сырой нефти в США.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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