Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе – негативное влияние китайского коронавируса приобрело более осязаемый характер после предупреждения корпорации Apple о срыве целей менеджмента по выручке в текущем квартале. В итоге Сургутнефтегаз (SNGS) подешевел на 4.0%, Роснефть (ROSN) – на 2.7%, Аэрофлот (AFLT) – на 2.2%, Магнит (MGNT) и Алроса (ALRS) – на 2.1%, Татнефть (TATN) – на 2.0%. Между тем спрос на «защитные» активы оказал поддержку котировкам акцию Полюса (PLZL, +1.0%).



Во втором эшелоне не сложилось единой динамики изменения цен. Центральный телеграф (CNTL) вырос на 39.9%, Электроцинк (ELTZ) – на 4.0%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 3.6%. Тем временем обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подешевели на 12.6%, корпорации Квадра (TGKD) – на 8.9%, Томской распределительной компании (TORS) – на 8.4%.



Фондовые индексы США закрылись в среднем в некотором минусе, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, азиатские находятся в среднем в плюсе.



Сегодня в начале торгов возможна простановка коррекции вниз по индексу РТС – достаточных оснований для выхода из консолидации вниз пока не наблюдается. Некоторую поддержку развивающимся рынкам оказали сообщения об обсуждении новых мер поддержки экономики в Китае, включая прямое вливание ликвидности, а также объединение авиаперевозчиков (однако источники Bloomberg сообщают, что окончательное решение пока не принято). Между тем динамика цен на золото и котировок казначейских облигаций США указывает на сохранение спроса на «защитные» активы, что подразумевает слабость спроса на рынках акций. В течение дня внимание трейдеров могут привлечь корпоративные события. Так, сегодня ожидается публикация отчетности по международным стандартам за 2019 год Новатэком (NVTK) и Роснефтью (ROSN). Котировки последней могут оказаться под давлением в начале торгов из-за новых санкций США (связанных с деятельностью в Венесуэле) в отношении дочерней компании Роснефти, швейцарской Rosneft Trading SA. На валютном рынке сокращение «спроса на риск» выражается в роста по индексу доллара (DXY), что подразумевает сохранение в силе возможности повторного «тестирования» уровня 64.0 по паре доллар-рубль в краткосрочной перспективе.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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