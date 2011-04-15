Санкционный фактор добил российские активы

Во вторник российский рынок изначально снижался на внешней истории – рисковые активы полетели вниз после того как американский гигант Apple признал, что из-за коронавируса не оправдает собственные прогнозы по прибыли и продажам в текущем квартале. Последующие попытки восстановления не увенчались успехом, поскольку на площадки пришел свежий негатив. Штаты ввели санкции против «дочки» «Роснефти» - трейдингового подразделения Rosneft Trading, при помощи которого, как утверждает Вашингтон, Венесуэла обходила нефтяное эмбарго, введенное Америкой. Первоначальная реакция нашего рынка была довольно эмоциональной, но когда стало понятно, что ограничения не затрагивают саму «Роснефть», напряжение немного ослабло. Тем не менее, по итогам сессии индекс МосБиржи и РТС потеряли 1,16% и 1,80% соответственно.



По сути, ухудшение настроений на отечественных площадках обусловлено напоминанием о санкционной тематике. Ранее Штаты говорили о возможных санкциях именно против «Роснефти», но власти вряд ли реализуют эту угрозу, прекрасно отдавая себе отчет в том, что ограничения в отношении такого крупного производителя неизменно поднимут волну беспокойства по поводу сокращения предложения и повлекут скачок цен на нефть, а это не нужно Трампу. Примечательно, даже на санкции против «дочки» российского гиганта рынок черного золота отреагировал довольно бурно. От минимумов в районе 56,30 долларов за баррель, во второй половине дня Brent поднялась до 57,80 долларов, а сегодня на утренних торгах передвинула февральские максимумы до 58,40 долларов, в том числе за счет улучшения внешнего фона на признаках замедления распространения вируса.



Так, азиатские площадки сегодня перешли к росту, также реагируя на данные по японскому экспорту, которые оказались не такими слабыми, как опасались инвесторы, особенно после недавних удручающих показателей ВВП за четвертый квартал. Учитывая возвращение интереса к риску в сочетании с удорожанием нефти, можно предположить, что после эмоциональной реакции российский рынок попытается прийти в себя и откроет сегодняшнюю сессию в плюсе. Сама «Роснефть», которая в моменте теряла порядка 5%, к концу вчерашних торгов сократила потери до 2,7% и, вероятно, пока будет оставаться под некоторым давлением, переваривая новости о санкциях.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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