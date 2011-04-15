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20.02.2020

Рынок демонстрирует стойкость

Настроение на рынке изменилось к лучшему. Провал предыдущего дня был выкуплен. Большинство бумаг закрылось в зеленой зоне. Лидерами роста стали акции Мосэнерго (+10,23%). Лидерами снижения стали акции ТГК-2 (-21,18%). Максимум на фоне роста цены на платину обновили акции ГМК Норникель (+3,22%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64, торговая активность в ней вернулась на уровень декабря.

Падение во вторник не стало сигналом для распродаж. Положительную динамику, впрочем, поддерживают исключительно внешние факторы. Причем, с одной стороны, растут опасения коррекции рынков хотя бы из-за снижения корпоративных прибылей в 1-м квартале, на фоне ситуации с коронавирусом. Но в то же время, растут не только активы, традиционно принимаемые за «защитные», такие, как золото, но и сырьевые, а также и сам фондовый рынок, что достаточно необычно. В России рост котировок сырьевых бумаг поддержали отчетности Роснефть (+2,97%) и НОВАТЭКа (+2,07%). Несмотря на то, что они не во всех аспектах оправдали ожидания игроков, заметного ухудшения основных показателей не произошло, и котировки снижались заранее. Так что отчетность можно считать отыгранной. Стоит отметить и рост интереса к облигациям. Возможно, акции кажутся инвесторам дорогими, или они не хотят покупать их в боковом тренде, поэтому увеличился спрос на ОФЗ.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе реакция на публикацию протокола заседания ФРС, статистика розничных продаж и безработицы в России, а также оценку ВВП за январь. В США опубликуют данные по углеводородам и числу обращений за пособиями. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,00-64,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3090-3110 п.



Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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