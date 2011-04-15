Рынки пришли в себя после распродаж, нефть развивает импульс

После глубокой просадки во вторник, вчера российский рынок энергично отыгрывал потери по мере улучшения внешнего фона и ускорения темпов роста нефтяных цен. Свежие новости о замедлении распространения коронавируса принесли облегчение инвесторам, что повлекло повсеместное восстановление рисковых активов. В итоге индекс МосБиржи и РТС восстановились на 1,32% и 1,75%. Акции «Роснефти» тоже пришли в себя после потрясения от введения санкции против дочерней компании и подорожали за день на 3,0%, отыгрывая неплохие результаты отчетности за четвертый квартал.



Нефть Brent ускорила подъем, отметив рост седьмой день подряд. Помимо общего улучшения отношения к риску, к дальнейшему росту котировки подтолкнули история с санкциями в отношении Rosneft Trading за торговлю венесуэльской нефтью и низкие уровни добычи в Ливии, что подогрело беспокойство по поводу перебоев в поставках. Тем временем институт API сообщил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 4,1 млн баррелей. При этом негатив сгладило падение запасов бензина и дистиллятов на 2,6 млн баррелей в обоих случаях. Brent превысила отметку 59 долларов за баррель и теперь всерьез нацелена на психологический уровень 60 долларов.



Рубль на этом фоне укрепился, отправив доллар в район 63,50 руб. Несмотря на резкие внутридневные колебания, в последние дни пара остается в основном в диапазоне, в роли границ которого выступают 100- и 200-дневная скользящая средняя. При этом доллар продолжил укрепляться на форексе. В своем протоколе прошлого заседания Федрезерв проявил осторожный оптимизм в отношении возможности сохранить ставки неизменными в этом году, но при этом регулятор признал появление новых рисков, сопряженных с эпидемией коронавирус. Комитет также указал на улучшение экономического прогноза по сравнению с декабрьской оценкой, что одобрили долларовые быки. В целом же протокол оказался скорее нейтральным для рынков и бурной реакции не вызвал. Сегодня рубль сможет продолжить укрепление, если Brent перейдет к тестированию уровня 60 долларов.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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