Рынок акций: начало новой волны роста?

Наконец-то вчера российский рынок акций выглядел лучше западных аналогов: прирост Индекса Мосбиржи составил 1,3%, в то время как Европа подорожала на процент, а Штаты и вовсе показали прибавку менее чем полпроцента. Причем основной спрос вернулся в «голубые фишки», в то время как ранее мы видели преимущественный рост «второго эшелона».



Возможно, вчерашний подъем стал следствием усиления притока средств западных инвесторов на российский рынок акций, вызванный не столько ростом нефти, сколько снижением страхов ее обвала ниже 50 долларов за баррель. Если это так, то Индекс Мосбиржи должен в ближайшие дни начать ликвидировать отставание от западных биржевых индексов.



Лидером роста среди высоколиквидных акций был «Норникель», отыгравший аномальный взлет цен на палладий, и «Роснефть». Что касается второй бумаги, то она отыгрывала не только продолжающийся рост цен на нефть и хорошую отчетность, но и прежде всего снятие санкционных рисков относительно самой компании. Введение американских санкций в отношении ее «дочки» не так болезненно, как это могло бы быть в случае наложения ограничений на непосредственно «Роснефть».



Сегодня с утра нефть, никель и палладий снова в плюсе, поэтому ждем продолжения роста этих бумаг, хотя и меньшими темпами. Их можно сохранять в среднесрочных портфелях, тем более что сезон отсечек реестров под дивиденды не за горами.



В целом же внешний фон перед открытием российских торгов складывается нейтральный: небольшое снижение американских фьючерсов компенсируется прибавляющей нефтью. Поэтому ждем открытия российского рынка акций недалеко от вчерашнего закрытия.



Котировки нефти как-то без задержки прошли сопротивление 58-58,5 долларов за баррель. теперь предстоит борьба за следующую отметку – 60 долларов. Вообще рост нефти вызывает вопросы. Нет никакой информации, что Китай восстановил потребление нефти после его снижения на 20%. Растаяли надежды на сокращение добычи сырья странами ОПЕК+ на 600 тыс баррелей в сутки. Но нефть практически безоткатно идет и идет вверх.



Динамика нефти на ближайшие дни определится сегодняшней статистикой по запасам в Штатах от Минэнерго США. Рынок ждет роста показателя на 2,5 млн баррелей, Американский институт нефти сообщил о приросте на 4,2 млн. Негативные данные могут спровоцировать вполне ожидаемую небольшую, на доллар-полтора, коррекцию.



На позитивном внешнем фоне вчера укрепился рубль, завершив торги в паре с долларом в районе 63,5. Основное давление на рубль в последние дни оказывает рост курса доллара на мировом рынке. Однако не исключено, что сегодня эта тенденция временно прекратится: пара евро-доллар снизу вверх тестирует отметку 1,08.



Поэтому на позитивном внешнем фоне, среди которого стоит выделить прежде всего рост нефти, пара доллар-рубль имеет хорошие шансы вновь попробовать на прочность отметку 63.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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