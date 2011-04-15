С утра преобладает умеренный позитив

Настроения на рынках продолжают достаточно резко меняться. И если во вторник продажи преобладали на фоне опасений относительно влияния коронавируса на экономику и показатели компаний, подогретых заявлениями Apple о вероятном невыполнении прогнозов по продажам из-за ситуации в КНР и BHP Billiton – о рисках для спроса и цен на сырье в случае дальнейшего распространения вируса, то уже в среду покупки вернулись на мировые рынки. Основным поддерживающим фактором для рисковых активов продолжают являться действия мировых регуляторов. Вливание ликвидности, как и словесные интервенции поддерживают спрос на готовности Центробанков нивелировать эффект от коронавируса за счет стимулирующей политики. Из последних заявлений отметим готовность банка Японии усилить смягчение денежно-кредитной политики в случае усугубления влияния распространения коронавируса на экономику.



Плюс к этому по данным официальной статистики ситуация с распространением вируса улучшается. Так, в рамках среды количество новых заражений в Китае составило всего 400 человек, а число выздоровевших продолжило уверенно расти и уже превышает 16 тысяч человек. Если данные тенденции подтвердятся, это станет существенным фактором, который поддержит покупки в ближайшие сессии.



На таком фоне сегодня с утра на мировых рынках преобладают умеренно позитивные настроения. В Азии большинство площадок демонстрирует восходящую динамику, прибавляя в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после подъема днем ранее, сегодня корректируются на 0,1%. Рынок энергоносителей, после уверенного роста в среду, консолидируется у уровней закрытия предыдущего дня, при этом ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 59,4 доллара за баррель.



При этом преобладание покупок может сохраниться в течение дня, в случае отсутствия негативных новостей по коронавирусу. Из статистики, способной сегодня в ходе сессии повлиять на настроения инвесторов, выделим данные по заявкам на пособие по безработице, которые будут опубликованы в 16.30 мск.



На таком фоне в начале сессии ожидаем умеренного роста нашего рынка и попыток индекса МосБиржи закрепиться выше уровней закрытия предыдущего дня. При этом преобладание покупок в ходе торгов может позволить ему сделать уверенный шаг к верней границе диапазона 3060 - 3130 пунктов, в рамках которого рынок движется с конца января. Отметим, что пробой одной из границ данного коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению нашего рынка.



На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, национальную валюту поддержит закрепление нефти марки Brent выше 59 долларов. С другой стороны, давление на рубль окажет ослабление валют EM, которые сегодня с утра теряют в пределах 0,3%. При этом в ходе сессии рубль может укрепиться по отношению к доллару и евро. Способствовать этому будет повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля. Это приведет к тому, что пара доллар/рубль сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 63,2 – 64,4 рубля.







Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ









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