Нефть всерьез метит на уровень 60 долларов

Нефть ускорила подъем на торгах в среду, обновив февральские максимумы в районе 59,40 долларов за баррель после уверенного пробоя уровня 59 долларов. На утренних торгах в четверг Brent сохраняет бычий уклон, передвинув локальную вершину до 59,70, вплотную приблизившись к психологической отметке 60 долларов.



Замедление темпов распространения коронавируса обусловило общее улучшение настроений инвесторов, что отразилось и на рынке нефти, где накануне котировки отметили седьмой день роста. Также интерес к покупкам фьючерсов подогрела ситуация вокруг дочерней компании «Роснефти», в отношении которой США ввели санкции за торговлю венесуэльской нефтью. В Ливии добыча пока не подает признаков восстановления, что выступает в качестве дополнительного фактора поддержки рынка черного золота.



Кроме того, определенную ясность внесли экспортеры ОПЕК+, подтвердив, что их встреча состоится 5-6 марта. С другой стороны, текущий рост цен снижает шансы на дополнительное сокращение добычи. Производители могут ограничиться пролонгацией соглашения, что станет разочарованием для сырьевого сегмента. В этом контексте присутствует угроза для нынешнего бычьего хода, который может угаснуть по мере приближения заседания.



Тем временем вчерашний отчет API отразил рост запасов сырой нефти в США на 4,1 млн баррелей. Если официальная статистика Минэнерго выйдет чуть лучше, Brent получит дополнительный импульс и может нарушить целостность уровня 60 долларов до конца дня.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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