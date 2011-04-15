Распространением коронавируса давит на рынок

В пятницу рынок оставался под давлением опасений, связанных с распространением китайского коронавируса, голубые фишки закрылись разнонаправлено. Основные потери сосредоточены в сырьевом секторе, чувствительном к динамике глобальной экономической активности (последняя может испытать негативное воздействие в связи с распространением вируса 2019-nCoV). Роснефть (ROSN) подешевела на 1.8%, Лукойл (LKOH) – на 1.4%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.3%, Татнефть (TATN) – на 1.2%, Газпром (GAZP), Новатэк (NVTK) и Транснефть (TRNFP) – на 1.1%. Тем временем Полюс (PLZL) вырос на 3.7% на фоне роста цен на золото – драгметаллы играют роль «защитного актива» для глобальных инвесторов. Кроме того, в плюсе закрылись Сбербанк (SBER, +0.3%) и ВТБ (VTBR, +0.9%), менее чувствительные к внешнему фону, чем сырьевые компании.



Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции Камчатскэнерго (KCHE) подорожали на 20.0%, ЧТПЗ (CHEP) – на 16.3%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 6.8%. Тем временем Пермэнергосбыт (PMSB) подешевел на 7.0%, Центральный телеграф (CNTL) – на 3.9%.



Фондовые индексы США в понедельник понизились на 3.3% - 3.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в поендельник. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.



Сегодня в начале торгов вероятно открытие в минусе по большинству высоколиквидных бумаг. Мировые фондовые индексы в понедельник заметно понизились из-за усиления опасений, связанных с распространением вируса 2019-nCoV (трейдеров обеспокоили темпы роста числа инфицированных в Южной Корее и Италии), и этот фактор пока не учтен в котировках российских акций, поскольку вчера торги на российских биржах не проводились. Вместе с тем заметное углубление коррекции вниз по индексу РТС в течение дня не выглядит наиболее вероятным сценарием – вчерашний всплеск волатильности на мировых фондовых пощадках выглядит избыточным, основания для стабилизации обстановки дают сообщения о появлении лекарств для борьбы с коронавирусом (в частности, министр здравоохранения Японии заявил о планах рекомендовать к применению лекарство, разработанное Fujufilm и Toyama Chemical). На валютном рынке в начале торгов ориентиром может послужить уровень 65.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»



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