Цены нефти на волнах эмоций

Минорные настроения на рынке нефти довольно отчетливо проявились уже в конце прошлой недели. Но начало текущей недели сильно умножило обозначившийся в конце прошлой недели негатив. Острота ситуации понедельника к концу торгов лишь немного снизилась, и рынки частично отыграли утреннее падение. Цены нефти к вечеру понедельника отскочили вверх на 2%, отыграв почти половину утренних потерь. Понятно, что уже вскоре нужно будет ждать возобновления попыток снижения на рынках. Наш фондовый рынок во вторник после длинных выходных будет открываться в минус как с учетом результатов торговли ADR в понедельник, так с учетом опасений дальнейшего снижения.



Очередную волну беспокойства на рынках вновь породили сообщения о распространении коронавируса. Вместе с данными о росте числа заболевших в Китае приходит все больше данных о стремительном развитии эпидемии в некоторых других странах. Кроме круизного лайнера у берегов Японии в первую очередь беспокойство вызывает быстрая динамика числа зараженных и смертей в Южной Корее и Иране. Но еще большим шоком стало то, что, вирус стал активно распространяться за пределы Азии. В Италии в последние дни был зафиксирован резкий рост числа зараженных людей, а также первые смертельные случаи. В качестве мер профилактики даже были отменены последние дни карнавала в Венеции и несколько матчей футбольного чемпионата.



Понятно, что для рынков Европы поступившие данные стали шоком. Но пришедшие в выходные данные создали сильно негативный настрой и для всех других рынков. В результате по мировым торговым площадкам в понедельник прокатилась волна распродаж. Ведущие фондовые индексы снижались по 3-5 процентов. Не остались в стороне от сильного снижения и цены нефти. С утра в понедельник они теряли около 5%. Главная причина столь сильного снижения – это опасение торможения мировой экономики на фоне распространения коронавируса. Приходящие предварительные данные уже свидетельствуют о серьезных потерях для экономики Китая. Однако основной шок будет происходить тогда, когда начнут подводиться итоги февраля, а затем первого квартала. Рынки с замиранием ждут свежих данных из Поднебесной. Оно и понятно - из-за вируса китайская экономика оказалась в значительной мере парализованной, поэтому новые экономические данные могут оказаться просто шокирующими. Да и мировая экономика тоже окажется под ударом. В настоящее время оценки перспектив делать еще слишком рано, но глава МВФ уже подчеркивает, что прогноз МВФ по повышению темпов мирового экономического роста в текущем году до 3,3% невыполним из-за торговых войн США и Китая, которые срезали порядка 0,6% мирового ВВП. А Коронавирус еще больше снизит данный показатель.



Теперь у рынка нефти основные надежды связаны с действиями стран ОПЕК+, которые соберутся на саммит 5-6 марта для обсуждения дальнейших действий. Судя по всему, достижение договоренностей будет очень непростым. Как известно, Россия пока сдерживала решения о дальнейших сокращениях добычи. Наши нефтяники считают возникшие трудности временными и не готовы к новым сокращениям добычи. В то время как ряд стран ОПЕК, а в первую очередь СА, высказываются за дальнейшее сокращение. В пятницу WSJ сообщил о якобы готовности Саудовской Аравии разорвать альянс с РФ из-за того, что Россия выступает против дополнительных сокращений добычи нефти. По версии WSJ трещина во взаимоотношениях внутри ОПЕК+ фатальна, и возможные новые сокращения добычи могут быть только от некоторых стран ОПЕК. Министр нефти Саудовской Аравии опроверг такие мнения и заявил, что WSJ публикует вымыслы, а страны ОПЕК+ по-прежнему намерены действовать коллективно. С учетом сложности ситуации на рынке, а также трений позиций разных стран очень интересным будет на следующей неделе увидеть результаты предстоящего заседания ОПЕК+.



А пока рынок нефти будет оставаться под давлением возможных последствий продолжающегося шествия коронавируса по планете. Выходящие еженедельные данные из США о запасах, добыче и скорости работ на промыслах тоже могут внести свою лепту в динамику цен нефти. Но в последнее время значимость этих данных оставалась в тени более мощных процессов.





Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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