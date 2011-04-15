На открытии ожидаем преобладания продаж

Движение мировых рынков продолжает определять ситуация с распространением коронавируса. При этом в начале текущей недели инвесторы обратили внимание на динамику заболеваемости и смертельных исходов за пределами Китая, что вызвало ухудшение настроений на мировых площадках. Так, существенное количество зараженных выявлено в Южной Корее и Италии, что усиливает опасения относительно влияния коронавируса на экономики этих стран. При этом по итогам субботы и воскресенья количество зараженных за пределами Китая росло на 300 человек в день, что существенно превышает предыдущие темпы роста. В результате в понедельник потери основных мировых индексов превысили 3%. Также снижение продемонстрировал рынок энергоносителей. Отметим, что в Китае ситуация несколько улучшается – темпы роста количества заболевших снижаются, активно растет число выздоровевших.



Скорее всего в рамках предстоящей недели ситуация с коронавирусом продолжит оставаться определяющей для отношения инвесторов к высокорисковым активам. Фактором, нивелирующим негативное воздействие распространения инфекции, будут выступать действия мировых регуляторов, которые, как через словесные интервенции, так и через вливание ликвидности, стараются успокоить инвесторов, снизить волатильность и поддержать широкий спектр активов.



Из макроэкономической статистики на предстоящей неделе следует отметить публикацию ВВП Германии, Франции и США (вторая оценка) за четвертый квартал 2019г. Внимания заслуживают и данные о продажах новостроек в США. Но наиболее любопытно то, какие выйдут PMI в промышленности Китая (29 февраля). Консенсус прогноз предполагает падение с 50,0 пунктов в январе до 45,0 пунктов в феврале. Из политических событий отметим визит Д. Трампа в Индию (будет обсуждаться тема торговой сделки между странами) и встречу министров финансов G-20 в Эр-Рияде 23 февраля (в фокусе проблема экономического роста в текущих условиях).



Отметим, что сегодня с утра, после провала в понедельник, наблюдаются попытки отскока в рисковых активах. И если в Азии основные индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, то из позитивных моментов можно выделить рост фьючерсов на основные американские индексы, которые прибавляют в пределах 0,9%, а также ситуацию на рынке энергоносителей. где ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,7%, пытаясь закрепиться выше 56,5 доллара за баррель.



Учитывая внешний фон, сегодня на открытии нашего рынка ожидаем увидеть «гэп» вниз по основным российским индексам. Несмотря на утренний отскок по широкому спектру активов, наши бумаги будут отыгрывать провал мировых рынков, прошедший в понедельник, что будет способствовать преобладанию продаж. В результате индекс МосБиржи уже в первые минуты может потерять более 3% и отступить в район 3000 пунктов. В дальнейшем российский рынок перейдет в движение в фарватере внешних площадок, что может помочь ему отыграть часть утренних потерь. При этом на рынке сохранится высокая волатильность, а в ходе сессии индекс МосБиржи может закрепиться в диапазоне 2970 – 3030 пунктов.



На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем ослабления рубля относительно основных мировых валют. Так, доллар, отыгрывая динамику понедельника по отношению к валютам развивающихся стран, может в начале сессии подняться в район 65 рублей. Попытки выйти выше этого значения могут встретить существенное сопротивление на фоне восстановления рынка энергоносителей и валют EM, что приведет к переходу доллара в высоковолатильную консолидацию под этим значением.







Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ











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