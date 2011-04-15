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25.02.2020

Индекс Мосбиржи попробует восстановиться после обвала на открытии

В понедельник финансовые рынки рухнули: американские индексы полегчали более чем на 3%, нефть и вовсе теряла свыше 5%, лишь отметка около 55 долларов за баррель развернула котировки вверх.

Поводом для масштабных распродаж послужили данные об увеличении заражения коронавирусом вне Китая, особенно в Италии. Это стало сигналом, что эпидемия может развиться в любой стране.

Однако мы склонны считать, что все-таки негативные новости стали поводом для коррекции перегретого американского рынка, который утащил за собой вниз и сырьевые активы. Так, инвесторы проигнорировали сообщения, что пошла на спад эпидемия в самом Китае, который для мировой экономики имеет гораздо больший вес нежели та же Италия и Южная Корея вместе взятые. Осталась за боротом и новость, что Китай уже практически разработал вакцину от нового заболевания.

Наконец, на новые угрозы не отреагировал ростом доллар, а, наоборот, продолжил начавшееся на прошлой неделе снижение.

Стоить вспомнить и то, что прошлую просадку на информации о разрастании заболевания в Китае американский рынок очень быстро выкупил, и неоднократно обновлял исторические максимумы в дальнейшем. Сейчас также ждем относительно быстрого восстановления мировых рынков, которые вверх будут тащить низкие процентные ставки и высокая финансовая ликвидность.

Однако сегодня наш рынок откроется падением процента на 3%. Вряд ли устоит и отметка 3050 пунктов по Индексу Мосбиржи – это нижняя граница боковика. Поэтому у многих не выдержат нервы или стопы.

Однако в дальнейшем ждем восстановления рынка. В пользу этого играют растущие на 0,7-0,8% американские фьючерсы и нефть.

У кого остались свободные деньги, рекомендуем усреднить среднесрочные портфели «Норильским Никелем», Сбербанком и «Роснефтью». А вот прибыль по «Полюсу» и «Полиметаллу», хорошо выросшими в последнее время на удорожании золота, лучше зафиксировать хотя бы частично.

На фоне вчерашнего обострения страхов на западных площадках на 2% рухнул рубль, в паре с долларом уйдя выше отметки 65. Пока не видим рисков серьезной девальвации российской валюты и ждем восстановление позиций рубля. Первой целью его роста выступит район 64,4 – это верхняя граница бокового канала, в котором рубль торговался весь этот месяц.

Российская валюта получит на этой неделе поддержку от налогового периода, и продолжающегося высокого спроса на ОФЗ в ожидании снижения ставки Банком России.

Основной причиной падения нефти стала ее локальная перекупленность и необоснованный рост ранее к 60 долларам за баррель. Торги нефтяными контрактами на этой неделе будут идти волатильно. В преддверии саммита ОПЕК+ 5-6 марта возможны словесные интервенции как в пользу поддержки нефти, так и направленные на падение котировок с целью побудить Россию согласиться с необходимостью снижения добычи.

Если на финансовые рынки не залетят новые «лебеди», то нефть останется торговаться в диапазоне 55-60 долларов за баррель.



Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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