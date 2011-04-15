Нефть: инвесторы сосредоточены на перспективах спроса

В понедельник Brent в моменте дешевела на 4%, сократив потери до 55,60 долларов за баррель к концу дня. Массовое бегство от рисков, обрушившее фондовые площадки мира, закономерно не обошло стороной и сырьевой сегмент, поскольку распространение коронавируса за пределами Китая повлекло новую волну беспокойства по поводу перспектив спроса. На утренних торгах во вторник котировки черного золота пытаются развить восходящую коррекцию, тестируя отметку 56 долларов за баррель.



Резкий рост числа заболевших в Южной Корее, Иране и Италии спровоцировал новую волну беспокойства на рынках, несмотря на дальнейшую стабилизацию ситуации в КНР. Тем временем пятничный отчет Baker Hughes показал, что число нефтяных буровых установок в США выросло еще на одну единицу, до 679 штук, что добавило негатива в сырьевом сегменте.



С другой стороны, если котировки будут оставаться под давлением и не смогут отыграть недавние потери, это повысит вероятность того, что на предстоящей встрече в марте страны ОПЕК+ пойдут на дополнительное сокращение добычи. В этом контексте в зависимости от поступающих сигналов с этого фронта амплитуда колебаний нефтяных цен будет оставаться широкой.



С технической точки зрения, Brent нужно отвоевать отметку 57,60 долларов за баррель, чтобы снова нацелиться на ключевой психологический уровень 60 долларов за баррель. Тем временем ближайшая поддержка расположена в районе 55 долларов.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.