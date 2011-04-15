Российский рынок расплачивается за праздники

Пока российский рынок отдыхал на длинных выходных, в понедельник мировые площадки накрыла мощная волна распродаж на фоне новостей о распространении коронавируса за пределами Китая – в Японии, Иране, Италии и Южной Корее. Во вторник ситуация на рынках немного стабилизировалась после паники, но отыгрывая вчерашнюю повсеместную просадку в сегменте рисковых активов, российский рынок открылся на отрицательной территории, несмотря на восстановление американских фьючерсов. Так, в первый час торгов индекс МосБиржи и РТС падают на 1,15% и 2,21% соответственно. Однако по мере улучшения внешнего фона в течение сессии потери могут сократиться.



Рубль, который накануне коснулся минимумов начала сентября, перешел к коррекции после слишком агрессивных распродаж. Доллар уже вернулся под отметку 65 руб., и волатильность в паре остается высокой. Поскольку внимание трейдеров сосредоточено на теме коронавируса, пик налоговых выплат не оказывает существенной поддержки российской валюте, особенно в свете трехдневной просадки на нефтяном рынке. Сегодня Brent пытается перейти к восходящей коррекции, хватаясь за отметку 56 долларов за баррель. На прошлой неделе рост котировок остановила психологическая отметка 60 долларов, которая выступает в роли сопротивления с 25 января. В ближайшей перспективе динамика рубля и нефти, скорее всего, будет оставаться нестабильной.



На форексе основные валюты торгуются в тесных диапазонах, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения. Евро расположился над уровнем 1.08, но пока никак не может преодолеть сопротивление в районе 1.0870, преграждающее путь к отметке 1.09. Фунт показывает небольшой бычий уклон, а в центре внимания покупателей остается 100-дневная скользящая средняя, которая выступает в роли ближайшего сопротивления в районе 1.2955. Доллар/иена остается под небольшим давлением после двухдневного спада, расположившись в районе 110.60. Если бегство от рисков не возобновится, пара может вернуться за пределы уровня 111.00.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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