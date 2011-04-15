В центре внимания – отчетность ГМК и аукцион ОФЗ

Неделя началась с сильного падения. Рынок отыгрывал динамику на зарубежных площадках. Индекс РТС вернулся на уровень начала декабря, индекс Мосбиржи откатился к психологической отметке 3000 п. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции Полюса (+3,20%). Аутсайдерами стали акции Yandex N.V. (-7,90%) и QIWI Plc (-7,06%). Пара USD/RUB достигла максимума с начала октября – 65,60 на фоне падения сырьевых и фондовых площадок и геополитики.



ГМК Норникель (-3,00%) отчитается за 2019 год. Ожидается, что выручка превысит $13 млрд, EBITDA – $ 7,6 млрд, прибыль – $5,1 млрд. ГМК является одной из самых рентабельных российских металлургических компаний. Мы ожидаем, что уровень долговой нагрузки для расчета дивиденда не ухудшился. Драйверами роста являются положительная динамика цен на палладий и увеличение производства металлов на фоне контроля над расходами. ГМК планирует запустить торговлю металлами в виде цифровых активов на объем свыше $1 млрд, это увеличит спрос за счет расширения круга инвесторов.



Минфин проведет аукцион ОФЗ. Будут предложены 5-летние бумаги в объеме неразмещенного остатка (265 млрд руб.). Текущая доходность этого выпуска 5,7- 5,8%. Мы не исключаем, что в условиях волны ослабления рубля, спрос на ОФЗ заметно снизится. Однако, премии не ожидается. У Минфина нет острой необходимости продавать бумаги, даже если аукцион не состоится, негативные последствия для бюджета отсутствуют.



Ожидаем смешанную динамику. Рынок будет отыгрывать динамику международных площадок за неторговый день в России. Ожидание в паре USD/RUB: диапазон 64,50-65,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3000-3100 п.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.