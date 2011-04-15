Индекс Мосбиржи попробует отскочить

Попытка отскока мировых рынков после обвала в понедельник вчера не удалась. Уже к полудню фондовые площадки и сырьевые активы перешли к снижению. Поводы для распродаж все те же – вполне обоснованные страхи снижения мирового ВВП из-за выхода эпидемии коронавируса за пределы Китая.



На этом фоне Индекс Мосбиржи просел на 3,33%. Снижение шло по всему спектру голубых фишек и «второму эшелону». Лишь «Полюс» вырос на 3,2% отыгрывая дорогое золото.



Причем падение усилилось после открытия американских фондовых площадок. Это сильно негативный факт, говорящий о том, что продаются реальные активы. В результате, американский рынок акций потерял вчера около 2,3%.



Часть этих потерь наш фондовый рынок отыграть не успел и сегодня ждем открытия в минусе.



Техническая картина для российского рынка акций угрожающая: Индекс Мосбиржи с легкостью пробил нижнюю границу бокового канала 3050 пунктов и закрылся вблизи «круглой» отметки 3000. Сегодня на открытии и эта отметка не устоит. Если мы не сможем сегодня-завтра вернуться выше 3050, то не исключена волна еще одного снижения.



Но американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,6%, чуть менее процента растет нефть. Поэтому после удара вниз на открытии можно ждать попыток отскока. Впрочем, все спекулятивные лонги нужно сопровождать короткими стопами – вчера мы наблюдали аналогичную картину: утренний рост фьючерсов и нефти, который быстро сменился распродажами.



На отскок наиболее перспективно выглядит Сбербанк и «Норильский Никель». Последний попытается отыграть подрастающие сегодня палладий и платину.



Нефть провалилась вчера под поддержку 55 долларов за баррель. Кроме негативного внешнего фона на котировки подействовали слова главы Международного энергетического агентства о том, что в 2020 г рост спроса на нефть будет минимальным за последние 10 лет.



Однако чем ниже котировки нефти, тем выше вероятность, что на следующей неделе саммит ОПЕК+ примет решение о снижении квот на добычу.



Целью отскока по нефти является район 58-58,5 долларов за баррель, но и очередного обвала в район 53 долларов исключать нельзя.



Совсем не радует рубль, который вчера потерял треть процента к уровню закрытия глобальных торгов понедельника при том, что доллар продолжил плавное снижение к корзине мировых валют. Сегодня российская потеряла такую поддержку как пик налогового периода и при ухудшении внешнего фона рубль в паре с долларом продолжит двигаться в район 67.



Целью же отскока является отметка 64,4 руб за доллар – это верхняя граница боковика, в которой рубль торговался с начала февраля.



В целом же какие-либо прогнозы сейчас строить сложно – любая новость с коронавирусного фронта способна привести к сильным движениям. Однозначно можно рекомендовать продавать все, если эпидемия докатится до Германии или Франции.









Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.