Нефть не в силах развить импульс восстановления

Во вторник цены на нефть не смогли развить первоначальный импульс восстановления и в итоге возобновили снижение, просев более чем на 2% по итогам дня. Brent вернулась под отметку 56 долларов за баррель и, нарушив в моменте целостность уровня 54 доллара, расположилась непосредственно над ним.



Падение котировок выглядело закономерным и даже довольно скромным, учитывая масштабы обвала на мировых фондовых рынках на новой волне опасений из-за распространения коронавируса в мире. На этом фоне американские индексы, которые до недавнего времени неустанно обновляли рекордные минимумы, впервые почти за два года достигли зоны перепроданности и уже растеряли очки, заработанные с начала года.



Тем временем отчет Американского института нефти показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 1,3 млн баррелей. Впрочем, релиз не оказал существенного влияния на динамику рынка, который ждет официальный релиз от Минэнерго, который выйдет сегодня во второй половине дня. Но основной тон Brent и далее будет задавать общий настрой инвесторов в отношении рисковых активов через призму темы с эпидемией коронавируса.



В краткосрочной перспективе фьючерсам нужно подтвердить восстановление над уровнем 54 доллара за баррель, но судя по небольшому медвежьему уклону на утренней сессии, вероятность дальнейшей просадки выше, чем шансы на возобновление роста.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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