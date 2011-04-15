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26.02.2020

Мировые инвесторы продолжают сбрасывать рисковые активы

Накануне фондовые индексы США потеряли еще по 3% на фоне продолжающихся распродаж рисковых активов. Сегодня в Азии все площадки были окрашены в красный цвет, отыгрывая новые сообщения о росте числа зараженных коронавирусом за пределами Китая. Неудивительно, что в такой обстановке, несмотря на глубокую вчерашнюю просадку, российский рынок начал торги среды на отрицательной территории. В первый час торгов индекс МосБиржи, утративший круглую отметку 3000 пунктов, несет потери в пределах четверти процента, а РТС падает уже почти на 1%, отыгрывая агрессивный медвежий гэп рубля.

Доллар стартовал вблизи уровня 65,50 руб., тестируя зону 65,60 руб. Учитывая возвращение Brent под отметку 54 доллара за баррель и все еще негативное отношение к риску, российская валюта в ближайшее время будет оставаться под давлением и не исключено, что обновит минимумы, если на торгах в Европе продавцы не сбавят обороты. Сочетание бегства от рисков, укрепления доллара и падения нефтяных цен указывает на вероятность подъема доллара за пределы отметки 66 руб. в ближайшие дни, несмотря на пик налоговых выплат.

Американская валюта вернулась к росту против основных конкурентов. Так, евро отступает от локальных максимумов, хотя импульс довольно сдержанный. Фунт вернулся под отметку 1.30, расположившись между 50- и 100-дневными скользящими средними. Доллар/иена тем временем оттолкнулась от 20-дневной скользящей средней, тестируя зону 110.40 после трех дней снижения, что сигнализирует о некотором ослаблении бегства от рисков. Поскольку важной статистики сегодня не запланировано, участники рынка будут ориентироваться на общие настроения в контексте коронавируса.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями

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