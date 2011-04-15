Распродажи на рынке нефти продолжаются.

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии вторника дополнительно подешевела на 2,7%, просев до $54,29 за баррель. Фактором снижения цен остаются опасения за то, что коронавирусная инфекция замедлит темпы роста мировой экономики и подорвет спрос на нефть. Особенно участников рынка беспокоит распространение вируса вне Китая, с подтверждёнными случаями в нескольких ключевых нефтедобывающих странах, включая Оман и Иран. Стоит отметить, обвал котировок нефти продолжается на фоне общего нежелания трейдеров рисковать, что обуславливает распродажу рисковых активов и рост защитных инструментов, таких как золото и государственные облигации. Следующим важным событием для всего рынка углеводородов станет заседание ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе 6 марта. Участники энергетического пакта обсудят меры по стабилизации цен на энергоносители на фоне значительного падения спроса со стороны Китая. Ожидается, что центральной темой повестки станет дополнительное сокращение нефтедобычи на 600 тыс. баррелей. Тем не менее, вероятность согласования указанной меры стремится к нулю из-за неготовности России пойти на дополнительное сокращение нефтедобычи. Сегодня в центре внимания трейдеров данные по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 18:30 МСК. Аналитики по просу S&P Global ожидают, что Администрация энергетической информации США (EIA) сообщит о росте запасов на неделе, закончившейся 21 февраля, на 2,8 млн. баррелей. Если прогноз подтвердится, давление на стоимость нефти усилится.







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







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