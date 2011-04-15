Вчера торговая динамика была смешанной. К вечеру снижение сменилось ростом на фоне положительной динамики в США. Лидерами стали акции ОГК-2 (+2,42%). Аутсайдерами стали акции ТГК-2 (-6,39%). Пара USD/RUB продолжила рост, обновив максимум с начала сентября на отметке 65,60.



Сбербанк (+2,29%) отчитается за 2019 год. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка в 4 квартале сократится до менее, чем 200 млрд рублей, а по итогам года составит около 840 млрд рублей. Снижение прибыли по итогам года обусловлено списанием разового характера в 3 квартале, без этого прибыль составила бы свыше 910 млрд рублей. Акции Сбербанка обладают значительным потенциалом роста стоимости на фоне низких мультипликаторов. Однако, в условиях турбулентности рынка, акциям Сбербанка будет трудно сохранить устойчивость в краткосрочном плане. Поддержку котировкам могла бы оказать оферта, параметры которой неизвестны, но предположительно будут вблизи рыночной цены.



Ожидаем смешанную динамику. Падение может смениться отскоком, хотя о сроках восстановления рынка судить пока рано. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 64,50-65,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3000-3050 п.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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